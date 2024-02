Radics Gigi drámai vallomást tett

Radics Gigi auguszusban jelentette be, hogy szakított kislánya édesapjával, a szobrász Mikus Áronnal. A pár kapcsolata az évek során többször is hullámvölgybe került, ezért döntöttek az elválás mellett. Az énekesnő nemrég azt nyilatkozta, hogy megszenvedte a szakítást, hiszen szülei példája volt előtte gyerekkorától kezdve, akik a mai napig együtt vannak. Úgy érzi, hogy elfáradt, hiszen mindenhez jó képet kell vágnia, így meghúzott egy határvonalat. Radics Gigi abban a szerencsés helyzetben van, hogy a családja mindenben támogatja, hiszen énekesnőként rengeteget jár fellépni, egyedülálló anyaként pedig számtalan nehézséggel kell megküzdenie.

A Dancing with the Stars negyedik szériájában a gátlásait is sikerült levetkőzte, kimozdult a komfortzónájából, és ő lett az idei évad legjobb női versenyzője. Szakítását egy dallal sikerült feldolgoznia, a csalódás ellenére pedig még mindig hisz az igaz szerelemben.