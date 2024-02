Rengeteg pénzhez juthat Zámbó Jimmy családja

Ahogy arról már az Origo is beszámolt, Zámbó Jimmy csepeli villáját közel 130 millió forintért árulja a család. Az ingatlan falai sok mindennek tanúi voltak, például annak is, amikor az énekes meghúzta a ravaszt, amikor eldörrent a végzetes lövés. Azóta már lassan 23 év telt el, és bár felesége, Edit és legkisebb fia, Adrián eddig a zarándokhellyé vált házban élt, most már túl nagynak érzik otthonukat, ezért szeretnének túladni rajta.

Zámbó Jimmy a fiaival

Fotó: Story.hu / Story.hu