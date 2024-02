Sportmelltartóban és testhezálló nadrágban fotózgatta magát Alekosz volt szeretője

Varsányi Rékát a legutóbbi Ázsia Expresszben ismerhették meg a tévénézők, ahová Nagy Alekosz párjaként érkezett, de azóta már nincsenek együtt. Sőt, olyan pletykák is terjedtek a nőről, hogy Kucsera Gáborral került közelebbi viszonyba, azonban mindketten tagadták, hogy több lenne köztük barátságnál. Varsányi egyelőre magára koncentrál, továbbra is igyekszik fenntartani látványos fogyását, melyet most egy merész fotón mutott meg.

Varsányi Rékát sokan megkedvelték a TV2 műsorában, ezért az Instagram-oldalán is egyre többen követik az életét. Nemrég egy bejegyzésében megmutatta, hogy három évvel korábban még nagyon nem úgy nézett ki, mint ahogy a többség megismerte, ugyanis ötven kilóval nehezebb volt. Az Ázsia Expressz egykori sztárja azóta sem adja fel a küzdelmet, továbbra is folyamatosan edz, elsősorban fut, nem is akármennyit. Legújabb fotója mellett elárulta, hogy épp 20 kilométert sikerült lefutnia, utána döntött úgy, hogy készít pár motiváló fotót a követőinek, melyeken csak egy sportmelltartóban és egy testére simuló sportnadrágban pózolt a kamerának.