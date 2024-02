Stana Alexandra levetkőzött, fehérneműben mutogatja magát - fotó

A Dancing with the Stars táncosa foglalkozása miatt igyekszik mindig a tökéletes formáját mutatni. Gyakran lepi meg a követőit szexi, sokat mutató képekkel, és most sem tett kivételt. Egy fellépésen vett részt, amiről Instagram-történetében is beszámolt. A TV2 sztárja csupán egy kövekkel kirakott fehérneműt viselt, öltözékét pedig rózsaszín tollak borították. Stana Alexandra mellei majd kibuggyannak a fehérnemű felső részéből, kerek fenekét pedig alig takarja valami. A táncos egyébként eddig ismeretlen terepen is kipróbálta magát, ugyanis új műsorvezetőkkel tér vissza a Tv2 egyik műsora, a Zsákbamacska, ahol Marics Peti, Pető Brúnó, és Kárpáti Rebeka mellett ő is szerepet kapott.

Fotó: Stana Alexandra / Instagram