Súlyos dologgal vádolja volt feleségét a Fekete Vonat lecsúszott, hajléktalan tagja

Fehér Tibor Beat már egy éve folyamatosan csak a botrányaival hívja fel magára a figyelmet, főleg a tavaly év eleji Fekete Vonat-koncert óta. A fellépést követően a rapper egyre mélyebbre süllyedt, hiszen az abból befolyt bevételtől várta, hogy megoldódnak a gondjai. Végül a koncert veszteséges lett, így még több adóssága lett, hajléktalan szállón élt, nem tudott talpra állni, amiért most feleségét hibáztatja, akit legutóbb is trágárkodva szidott a közösségi oldalán. Akkor hiába próbálták nyugtatni az ismerősei, nem fogta vissza magát, most újra a nőt szidja nyilvánosan, hiszen azt állítja, ő vette el a pénzét.

Vágólapra másolva!

Nem tud leállni Fehér Tibor Beat, aki újra nyilvánosan üzenget feleségének, akivel napra pontosan egy évvel ezelőtt vesztek össze, majd váltak külön. Azóta úgy tűnik, mindkettejük más oldalán találta meg a boldogságot, viszont a rapper korábban is hűtlenséggel vádolta az asszonyt. Valószínűleg most sem nyerte el a tetszését felesége új párja, hiszen őt is nyilvánosan alázta meg nemrég a közösségi oldalán. A botrányos Aréna-koncert után teljesen lesüllyedt Beat, most a feleségét hibáztatja

Fotó: L.L. Junior Instagram

Bár mindenki úgy gondolta, hogy Beat újra boldog, hiszen kiderült, hogy rátalált a szerelem, állítólag a nő magához fogadta, és együtt élnek annak hetedik kerületi lakásában. De a rappert ez sem tartotta vissza attól, hogy trágárkodva szidalmazza volt párját, akit már akkor is súlyos dolgokkal vádolt. Te k*rva! Nem leszek többé hajléktalan! Kérem, ami az enyém, vagy mind repültök onnan a Dankóból! - írta akkor dühösen egy korlátozott ideig elérhető bejegyzésben Fehér Tibor Beat, aki még perrel is megfenyegette akkor a nőt.

Úgy tűnik, azóta sem sikerült tisztázniuk a helyzetet, ugyanis a rapper újabb nyilvános üzenetet küldött a feleségének, melyben azt állítja, hogy felesége egy évvel ezelőtt elvette tőle a dalai jogdíjaiért járó pénzt. Tavaly ezen a napon loptad el a pénzem kedves exem, Pál Tünde... Remélem, idén nem fogod! - írta egy újabb bejegyzésben Beat, aki korábbi dühkitörése után azt ígérte, hogy jelentkezni fog egy videóval, amiben mindent elmagyaráz a követőinek, de ez azóta sem történt meg.

Nagy reményekkel tért vissza az együttes, de a botrányos koncert óta nem beszélnek egymással

Fotó: Instagram/L.L. Junior