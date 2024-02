Szerelmesen üzent Krausz Gábornak Mikes Anna - fotó

A Dancing with the Starsban talált egymásra Mikes Anna és Krausz Gábor, akik nemcsak a műsort, hanem egymás szívét és megnyerték végül. A páros sokáig titkolta a kapcsolatot, de sokan észrevették, hogy több van közöttük barátságnál. Mióta elárulták, hogy igazak a híresztelések, valóban egy párt alkotnak, azóta gyakran üzennek egymásnak a közösségi oldalaikon. Most a táncosnő igazán mély gondolatokat fogalmazott meg, amit valószínűleg a sztárséfnek szánt.

Mikes Anna és Krausz Gábor a jelek szerint fülig szerelmesek egymásba, de csak ritkán engednek bepillantást nyerni követőiknek a magánéletükbe. Most a táncosnő egy szexi fotóval üzent a sztárséfnek. Annyira jó néha csöndben lenni, csak egy picit megpihenni, megállni egy szóra, körülnézni, nem sietni és álmodozni.

Hálát adni az életért, amiért ilyen csodás. Mert az, még az olykor-olykor előforduló nehézségeivel együtt is" - írta bejegyzésében Mikes Anna, de nemcsak ő üzent, hanem Krausz Gábor is, aki egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben nosztalgiázott a korábbi közös táncpróbáikról készült videókkal. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mikes Anna (@mikesannams) által megosztott bejegyzés