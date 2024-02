Terhes lehet Berki Mazsi - fotó

Berki Mazsira férje, Berki Krisztián halála után rátalált a szerelem Zoltán személyében, akivel már jó ideje együtt is élnek a férfi székesfehérvári családi házában. Kezdetben próbálta titkolni kapcsolatukat, ám tavaly hivatalosan is felvállalta Zoltánt, aki egyébként gazdag üzletember. Többször is voltak együtt luxusnyaraláson, amit Berki Mazsi mindig meg is osztott a követőivel, fényűző életet él. Habár van már egy kislánya Berki Krisztiántól, előfordulhat, hogy ismét babát vár.

Nemrég az Instagram-történetében megosztott egy rövid videót, ám többeknek feltűnt, hogy olyan, mintha terhes lenne. Egy zárt Facebook-csoportban azt állítják, hogy olyan, mintha Berki Mazsi hasa megnőtt volna, ráadásul több fotóján is elrejtette. Azt is gyanús jelnek vélték, hogy a videón a felirat pont a hasánál van, így valószínűleg azt ezzel akarta eltakarni.