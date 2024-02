Tovább bővült a TV2 Play Prémium kínálata

Ezzel újabb kábelcsatorna vált elérhetővé a TV2 Média Csoport portfóliójából a digitális szolgáltatásban a Mozi+, a Moziverzum, a TV2 Kids, valamint a Spíler 1 és Spíler 2 (Spíler Extra) csatornák tartalmai mellett. A felületre beregisztráltak (kizárólag műsorterjesztőkön keresztül lehetséges) az említett hat csatorna televíziós tartalmait nézhetik vissza a lineáris vetítést követően. Érdemes csatlakozni, hiszen a legjobb futballbajnokságok, népszerű hollywoodi filmek és közkedvelt gyerekműsorok mellett ezentúl már közkedvelt vígjátékok, humoros sorozatok, szituációs komédiák is láthatók a TV2 Play Prémiumon.



Februárban a sorozatok közül a magyar rajongók körében töretlen népszerűségnek örvendő Csengetett Mylord?, a Superstore – Az agyament műszak, a Tanárok, a Peep Show és a Zsenik közt várja a nézőket az online kínálatban. A filmek közül pedig A nagy visszatérők című amerikai akciófilm, Robert De Niro, Tommy Lee Jones és Morgan Freeman főszereplésével is megtekinthető lesz február utolsó hetében.



A TV2 Play Prémium szolgáltatás az alábbi szolgáltatók bizonyos ügyfelei számára érhető el: mindigTV PRÉMIUM (Antenna Hungária), Yettel, Magyar Telekom, DIGI, Vodafone és Direct One. A felsoroltak közül a Magyar Telekom és a Vodafone előfizetői TV applikáció formájában is élvezhetik a szolgáltatás által nyújtott előnyöket.