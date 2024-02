Új filmek, sorozatok jönnek a Moziverzumra és a Jocky TV-re

A Moziverzum februárban és márciusban is a legnagyobb kedvencekkel várja a nézőket: február 18-án, 19 órai kezdettel országos TV premierrel érkezik az Addams family 2, a sokak által kedvelt rémcsalád animációs vígjátéka folytatódik. A történetben az Addams család egy autós kiránduláson vesz részt. Gustavo és Mortenzia azt tapasztalják, gyermekeik kezdenek hátat fordítani nekik, és a családfő remek ötlettel áll elő: mi más hozhatná újra össze őket, mint egy izgalmas közös vakáció. Amely persze most sem lesz egy átlagos kirándulás, őket ismerve, hogy is lehetne az…



Március hónapban sem maradunk országos TV premier nélkül a csatornán, jön a Mancs őrjárat: a film, melyet március 3-án 19:20-tól láthatnak a hős kutyusok rajongói. A Mancs őrjárat újra bevetésre kész, a legújabb járgányokkal felszerelkezve igyekeznek megmenteni Kalandváros lakóit. Amikor legnagyobb riválisuk, Humdinger lesz a közeli Kalandváros polgármestere, és egymás után csinálja a kalamajkákat, Ryder, és mindenki kedvenc hős kutyusai nagy sebességre kapcsolnak.

A március azonban nem csak az animáció kedvelőinek tartogat meglepetéseket, az Oscar-díjas filmek hétvégéjen számos nagysikerű filmalkotásból válogathatnak a képernyők előtt ülők. Március 8-án pénteken, 21 órától a Halálsoron, az 1999-ben bemutatott amerikai filmdráma, Stephen King a Halálsoron című regényének adaptációja lesz látható, főszerepben Tom Hanks (Paul Edgecomb) és Michael Clarke Duncan (John Coffey). Ezt követi másnap szintén 21:00-tól az 1993-ban bemutatott, amerikai életrajzi filmdráma, a Schindler listája. A Steven Spielberg által rendezett film egyszerre vált kasszasikerré és hét Oscar-díj nyertesévé, köztük a legjobb film és a legjobb rendező kategóriákban. Majd vasárnap 19 órai kezdettel egy óriási klasszikus, a Titanic következik a sorban, melyet nem lehet elégszer megnézni. A Kate Winslet és Leonardo DiCaprio főszereplésével készült amerikai romantikus filmdrámát 1998-ban tizennégy Oscar-díjra jelölték, amiből tizenegyet nyert el, köztük a legjobb filmnek járó díjat.