Váratlanul intett búcsút Marics Petinek Stana Alexandra

Stana Alexadnra és Marics Peti szinte elválaszthatatlanok lettek a Dancing with the Stars óta, a zenész már többször is felkérte a csinos táncosnőt a közös munkára, aki még a ValMar nagykoncertjén is fellépett Mariccsal egy extra produkcióval. Közben kiderült, hogy a TV2 képernyőjén is újra együtt fognak szerepelni, ugyanis Marics Petihez és Pető Brúnóhoz is Stana Alexandra csatlakozott a Zsákbamacska legújabb évadában.

Most azonban végéhez érkezett egy időszak, Stana búcsút intett a műsornak, és ezzel egyidejűleg Marics Petinek is, de saját bevallása szerint remekül szórakoztak a forgatások alatt. Arról most sem beszéltek, hogy mi van közöttük, vagy terveznek-e újabb közös munkát a vetélkedőt követően.