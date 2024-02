Váratlanul szakított a TV2 álompárja

Bányai Noémi a Sztárban sztár leszek! énekesnője és Power of Love szereplője, Khalid-Bethlen Ibrahim Imre még az év elején vallották be, hogy egy párt alkotnak. A 15 év korkülönbség miatt rengetegen támadták őket, azonban náluk ez egyáltalán nem volt téma, ugyanis az énekesnő saját bevallása szerint éretten gondolkodik. Úgy tűnt, hogy a pár között minden a legnagyobb rendben volt, hiszen még esküvői fotózáson is részt vettek, ráadásul a Valentin-napot is együtt töltötték, így mindenkit meglepett, hogy szakítottak.

"Kaptam Imitől ötven szál rózsát, és voltunk étteremben is vacsorázni, de sajnos elváltak útjaink, mert Imi márciusban elköltözik az országból a munkája miatt, ami már mindkettőnk számára túl nagy távolság lenne. Közösen döntöttünk így, sőt én egyáltalán nem szeretném őt akadályozni a karrierjében, így lesz a legjobb mindkettőnknek" - vallotta be a Ripostnak Bányai Noémi, aki az Instagram-oldaláról már a közös fotókat is levette.