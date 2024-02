Veszélyes módszerrel akar fogyni L.L. Junior, a szakértő is óva intette

Katus Attila világ- és Európa-bajnok sportoló véleménye, hogy akár sikerre is viheti a magát már két hete sanyargató L.L. Junior, ha kövtei a fokozatosság elvét. Katus ma már személyi edzőként és életmód tanácsadóként is tevékenykedik, elmondta, szerinte hogyan érdemes belekezdeni egy nagyobb életmódváltásba.

Az edzésben és a diétában, mint egyébként minden másban is, nagyon fontos a fokozatosság elvét követni.

Nyilván fogalmam sincs arról, hogy Junior pontosan milyen edzésprogramot követ, de akár még célt is érhet, ha a rengeteg edzést elosztva hajtja végre és nem minden nap megy át az összes izomcsoportján, hanem hagyja is pihenni az egyes területeket. Fontos, hogy a szervezet sokoldalú terhelést kapjon. Ha ezt betartja, akár sikerre is viheti az egyébként tényleg kicsit merész tervét" - magyarázta Katus Attila, aki a veszélyes diétával kapcsolatban is megszólalt.