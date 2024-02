Zaklatják Berki Krisztián édesanyját

Ő is Krisztiánhoz jött... Kíváncsi voltam, ki ő, így megkérdeztem, honnan ismeri a fiam. A válasza megdöbbentett. Azt mondta, hogy a Római-parton sokat találkozott vele, és bár nem ismerik egymást, sokszor beszélgettek. Majd rám nézett és azt mondta: "a fiad nem halt meg. Most is itt van, csak egy másik idősíkban" - mesélte az összetört édesanya, aki, ahogy fogalmazott, hirtelen olyan rosszul lett, hogy alig bírt megállni a lábán.

A zsigereimben éreztem, hogy rosszul vagyok a szavaitól, majdnem összerogytam.

Nem értem, miért ilyen tapintatlanok az emberek, mert ugye mondanom sem kell, hogy nem ő volt az egyetlen, aki azzal traktál, hogy tulajdonképpen él a fiam... Rosszul vagyok ezektől az emberektől, nem tudom, hogy kellene elmagyaráznom nekik, hogy hagyjanak ezekkel a hülye elméletekkel békén. A fiam halott. Őt már senki sem hozza vissza nekem. Hagyják őt nyugodni, engem pedig élni! Elég baj nekem, hogy ez a sors lett a jussom" - zárta a Borsnak Berki Krisztián anyukája.