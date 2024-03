A gyógyíthatatlan beteg Bruce Willis felesége szívszorító fotót mutatott

Két évvel ezelőtt jelentette be Bruce Willis, hogy visszavonul a színészettől, ugyanis gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak nála. Az egész családot megviselik a történtek, felesége, Emma Heming Willis könyvet is ír férje súlyos állapotáról. Most azonban ismét szívszorító üzenetet osztott meg a közösségi oldalán.

Mint ismert, a színésznél még 2022-ben diagnosztizáltak afáziát, ezért bejelentette, hogy visszavonul a színészettől. Ez a betegség ugyanis gyógyíthatatlan, az érintettek beszédközpontja pedig sérül. 2023 februárjában frontotemporális demenciát állapítottak meg nála, ami tovább súlyosbította az állapotát. Bruce Willis családja támogatja a sztárt, felesége pedig annyira elszánt, hogy még könyvet is ír férje betegségéről. A várhatóan 2025-ben megjelenő, egyelőre cím nélküli könyvben Emma elmeséli, hogyan élte meg férje betegségét, ezzel pedig reméli, hogy tud segíteni azoknak, akik hasonló problémával küzdenek.

A pár nemrég ünnepelte a 15. házassági évfordulóját, melynek alkalmából Emma egy szívszorító üzenetet osztott meg az Instagram-oldalán. Ma van a 15. házassági évfordulónk! És ma választhatok. Fetrenghetek a bánatban, vagy ünnepelhetek. Amit tudok, hogy ünnepelnem kell. A kapcsolatunk valószínűleg erősebb, mint valaha. Van két okos, vidám és egészséges lányunk. Van egy családi egységünk, amely kölcsönös tiszteletre és csodálatra épül.

Egyszerűen szeretem és imádom azt a férfit, akihez hozzámentem. Annyira büszke vagyok arra, amink van és folytatjuk tovább az alkotást. Szóval boldog évfordulót nekünk! - olvasható a bejegyzésben. Emma Heming Willis és Bruce Willis 2009-ben házasodtak össze, és két lányuk, született. A színésznek volt feleségétől, Demi Moore-tól is született három lánya.