A Jóban Rosszban egykori színésznőjének lánya is feltűnik a Next Top Model Hungaryben

A Jóban Rosszban egykori színésznője, Fábián Anita és lánya, Keveházi Lili a Mokka vendégeként meséltek kapcsolatukról, és a fiatal lány jövőbeli terveiről. Fábián Anitát Halászné Nagy Szilvia szerepében ismerhették meg a nézők, majd kislánya, Lili is feltűnt a TV2 napi sorozatában Tóth Zsófi szerepében. Azóta most tért vissza a képernyőre a 18 éves lány, akit édesanyja mindenben támogat, főleg mióta elvált gyereke apjától.

Keveházi Lili elmondása szerint mindig is érdekelte a modellkedés, a színészkedésben már van tapasztalata, de műsorvezetői ambíciói is vannak. Édesanyját egyáltalán nem lepte meg, hogy lánya jelentkezett a Next Top Model Hungarybe, ahol már a legjobb 16 lány közé is bekerült. Fábián Anita elmondása szerint már korán felfedezte Lilin, hogy van tehetsége a modellkedéshez, ő maga is szerette fotózgatni, mert nagyon fotogén volt. A színésznő leszögezte, hogy nagyon büszke a lányára, és ugyanúgy az édesapja, Keveházi Gábor, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncos is, akinek a műsor válogatóján sírva üzent lánya, aki azt mondta, hogy neki szeretné bizonyítani a rátermettségét.