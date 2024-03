A Next Top Model Hungary versenyzője teljesen kiborult, elsírta magát - videó

Vasárnap elindult a TV2 műsorán a Next Top Model Hungary, ahol hétről hétre bizonyítják a versenyzők, hogy szépségükön felül rátermettségükkel is bizonyítsák, hogy mennyire elhivatottak a modellszakma iránt. Már az első részben is rengeteg drámának lehettek szemtanúi a nézők: az egyik lánynak fel kellett adnia a versenyt, valamint hazazavartak egy sértődött nőt mindössze egy perc után.

A legújabb részben azonban ismét megrázó pillanatoknak lehetnek szemtanúi a nézők. Több lány összetör a hatalmas súly alatt, ugyanis mindegyikük a legjobbat szeretné nyújtani. Papp Gabi zokogva osztotta meg, hogy ugyan megígérte a családjának, hogy erős lesz, a verseny nagy stresszel jár, amitől lelkileg teljesen összeomlott.