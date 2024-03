A pornómodell Molnár Anikó elárulta, mire költi szexképeivel keresett milliós vagyonát - videó

"Sokkal jobban élek, mint egy évvel ezelőttig. Könnyebben is keresem meg a pénzt, meg többet is. Viszont én már nem szeretnék ingatlanokat vásárolni, mert minek... Nincsen örökösöm, nem is lesz már. Nem szeretnék felhalmozni semmit, hanem élményeket szeretnék gyűjteni. Arra szeretném elkölteni, hogy ahol most élek, az szebb legyen. Tegnap vettem egy autót, egy álomautót. Szeretnék utazni, egy olaszországi körutat kocsival, ilyen álmaim vannak" - részletezte a Mokka műsorában.

Kiderült az is, hogy mivel rengeteget dolgozott, nem volt ideje edzeni, emiatt pedig 10 kg-al többet mutat a mérleg.