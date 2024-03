A TV2 sztárja bikiniben mutatta meg formás, kerek fenekét - kép

A Totem szereplője hatéves korától tizenöt éves koráig balettozott, majd rendszeresen látogatta az edzőtermeket. Több bikiniversenyen is elindult, izmos testét pedig mindig szívesen megmutatja a követőinek.

A TV2 sztárja most edzés után posztolt a fürdőszobából, amiről az Instagram-történetében számolt be. Falatnyi, tangás bikinije pedig alig takarta hibátlan, kerek fenekét, ami még a tükröt is összetörte.