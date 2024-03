Mihályfi Luca vad és szexi stílusával vonzza közösségi oldalára követőit, aki nemcsak a színpadon és a klipekben, hanem a hétköznapokban is szereti magát mutogatni. A Tóth Andi hasonmásaként is emlegetett fiatal énekesnő most sem bízott sokat a fantáziára, több merész fotót is megosztott magáról.

A húszéves énekesnő elég gyakran oszt meg merész fotókat, melyeken lenge öltözetben látható, és mindezt büszkén teszi, hiszen egyáltalán nincs takargatnivalója. Most sem bíz túl sokat a fantáziára Mihályfi Luca, aki legújabb képein egy faltanyi bugyiban, melltartóban és egy nyitott kabátban pózolt a kamerának. A merész szettből szinte mindene kilátszik, de ő cseppet sem szégyellős típus, kerek fenekét egy külön fotón is megmutatta. A képek között lapozhat: