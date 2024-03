Apró bodyban, hatalmas terpeszben fotózta lányát Kiszel Tünde - képek

Hunyadi Donatella és Bődi Dénes is felléptek a március 10-i Tina Turner-emlékkoncerten, ahol Tóth Gabi és Király Linda produkciójának is háttértáncosai voltak. A legutóbbi Dancing with the Stars közönségének egyik kedvenc párosa nagyon boldog volt, hogy újra együtt táncolhatnak, Kiszel Tünde lánya nagyon szexi ruhákban lépett színpadra, amiről több fotó is előkerült.

Kiszel Tünde egyetlen gyereke, Hunyadi Donatella egyáltalán nem szégyellős típus, szívesen mutatja meg magát szexi és nőies ruhákban a közösségi oldalán is, de úgy tűnik, a színpadon sem jön zavarba, ha sokat enged láttatni magából. Most egy falatnyi flitteres bodyban táncolt Bődi Dénessel, ami nem sokat takart a fiatal modell testéből. Édesanyja is nagyon büszke a lányra, ezért pár saját fotót ő is megosztott a hétvégi fellépéséről. Fergeteges show volt, ugyanakkor megható és felemelő, méltó a csodálatos és felejthetetlen Tina Turner emlékéhez! Teltház és nagy siker volt!