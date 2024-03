Bikiniben, borozgatva síelt a magyar színésznő - kép, videó

"A családomra vagyok a legbüszkébb. Mindig is szerettem volna fiatal anyuka lenni, és örülök, hogy ez összejött. Ehhez persze az is kellett, hogy időben megtaláljam a tökéletes párt. A munkámra is nagyon büszke vagyok, azt gondolom, hogy e téren is rengeteg dolgot elértem 31 éves koromra" - nyilatkozta korábban a színésznő. Férjével, Györfy Rúbennel egy edzőteremben találkozott. "Rúben személyi edzőként dolgozott, én pedig abba a terembe jártam sportolni, ott kezdtünk el beszélgetni" - mesélte.

Kardos Eszter sokat szerepelt a tévében, rengeteget szinkronizált - dolgozott a Hannah Montana, a Rocktábor, a Violetta, A szépség és a szörnyeteg és sok más produkció magyar verzióján. Most épp a Jasná síközpontban van, Szlovákiában, két kisgyerekével és férjével. Lapozható posztja szerint remekül érezte magát délután, a bikiniben, fürdőköpenyben síelt, borral a kezében.