A nagyon sötét hajú lányokkal nem jó tapasztalatom van ismerkedés és párkapcsolat terén. Első pillantásra ez villant be" - mesélte a férfi, aki bevallotta, hogy jobban örült volna egy szőke hajú, kék szemű lánynak.

A páros ugyan később jobban megtalálta a közös hangot, a Házasság első látásra legújabb részében András ismét megalázta a személyi edzőt. Összeköltözésükkor hangsúlyozta, hogy rosszul éli meg, hogy Petra, valamint a papagája is hozzáköltözött, ha pedig műsoron kívül ismerkedtek volna, már rég otthagyta volna őt, ugyanis idegesíti őt a közeledése. Az is kiderült, hogy miután az összes pár találkozott, a férfinak Góbi Hilda sokkal jobban tetszett, mint Petra, amit többször is hangsúlyozott, sőt a lány telefonszámát is elkérte.