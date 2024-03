Bugyi nélkül mutogatja magát Shane Tusup terhes menyasszonya - kép

Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé elég rövid ismeretség után szerettek egymásba közös munkájuk során, ugyanis az úszóedző készítette fel a fitneszmodellt egy nemzetközi versenyre. Egy darabig titkolták a kapcsolatukat, de tavaly nyáron már nyilvánosan is felvállalták, hogy egy párt alkotnak, majd év végére az is kiderült, hogy eljegyezték egymást, és első közös gyereküket várják. Nagy Viktória Zoé szemmel láthatólag élvezi a terhességét, többször is megmutatta már szexi képeken a kerekedő hasát, ami az elmúlt hónapokban nagyot nőtt, a legújabb fotóján bugyi nélkül, csak egy vékony kendővel próbálja takargatni meztelen testét.