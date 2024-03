Csak egy átlátszó kendővel próbálja takargatni meztelen testét a magyar szépségkirálynő - videó

A 2021-es Miss Universe Hungary győztese, Jázmin Viktória nemrég arról beszélt, hogy visszavonul a modellkedéstől, mert megunta, ezért a filmiparban próbált szerencsét. Elmondása szerint már készülőben is van az első filmes munkája, melynek ő a rendezője és producere is, de többet még nem árulhatott el a produkcióról. Most úgy tűnik, hogy mégsem hagy fel végleg a modellkedéssel, ugyanis egy merész fotózásról készült videót osztott me magáról a közösségi oldalán, melyen teljesen meztelenül pózolt a kamerának, miközben egy átlátszó kendővel próbálta magát takargatni.