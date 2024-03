Döntött a bíróság Fekete Dávidról

"Mától szabadon. Köszönöm. Leírhatatlan érzés, amit most érzek. Örömömben odafutottam a kedvesemhez, hogy elmondjam az örömhírt, és már el is kezdtünk pakolni, no de nem elsősorban kikapcsolódás céljából, hanem magamnak és istennek tett ígéretemből kifolyólag. Elsőként a fővárosba utaztunk, és azon belül a Heim Pál kórház gyermekosztályára, ahol szeretnénk kedveskedni rászoruló gyermekeknek játékokkal, kisruhákkal, amelyeket otthonról összegyűjtöttünk" – írta a kép mellé az énekes.

A bíróság jóváhagyta tehát Fekete Dávid arra vonatkozó kérelmét, hogy bővíthesse a mozgásterét: a csalási ügyét még nem zárták le, de mostantól szabadlábon védekezhet az ország területén.