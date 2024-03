Durva vitába keveredett Kulcsár Edina

Mint írtuk, Kulcsár Edina először mutatta meg kerekedő terhes hasát egy nyilvános eseményen, ahová férje, G.w.M is elkísérte. Eddig a rappert támadták öltözete miatt, most azonban az egykori szépségkirálynőt is keményen kritizálták a saját Instagram-oldalán közzétett képek alatt.

Kulcsár Edina és G.w.M második közös gyereküket várják, így az egykori szépségkirálynő már hamarosan negyedik gyerekét hozza majd a világra. A terhessége bejelentése óta is rengeteg kritikát kap, hiszen sokan úgy látják, felelőtlen döntéseket hoz és egyáltalán nem önmaga, mióta a rapper felesége lett. A bejegyzés megtekintése az Instagramon ⚜️G.w.M⚜️ (@gwmmusic) által megosztott bejegyzés

A házaspár most újabb támadásokkal néz szembe, G.w.M-et főleg a legutóbbi nyilvános megjelenése miatt, feleségét inkább viselkedése miatt kritizálják. Kulcsár ritkán reagál ezekre a bántó megjegyzésekre, most azonban az egyik követőjével durva vita alakult ki köztük emiatt. Szépek, de azok az interjúk, hát… te tudod Edina! - írta sejtelmesen a házaspárról készült fotókhoz Kulcsár egyik követője, amit az egykori szépségkirálynő sem tudott szó nélkül hagyni.

"Köszönjük! Mi volt a problémád az interjúkkal?" - kérdezte. Csak vigyázz magadra és a gyermekeidre! - érkezett a furcsa válasz, amire úgy reagált, hogy ez mindig így volt és így is lesz, viszont nem derült ki, pontosan mire gondolt a követője, de valószínűleg a legutóbb kiszivárgott, botrányos videóra utal, melyen G.w.M megtépi felesége haját.

Valahogy teljesen másképp nyilatkozol, ha a férjed is ott van! Furcsa nevetés, kényszeres hajmatatás. Régóta követlek és nekem ez egy másik oldalad" - próbálta valaki kifejteni, hogy miért tartja problémásnak Kulcsár Edina magatartását, aki ezenkívül is sok durva kommentet kapott, majd egy ponton feladta, és nem reagált az őt ért támadásokra. Mi volt a prosztó szerinted? Nagyon kíváncsi vagyok. Őszintén - írta egy azóta törölt kommentre, miután még özönlöttek a hozzászólások, ő azonban úgy döntött, hogy nem vitatkozik tovább a követőivel.