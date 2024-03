Ebben reménykedik leginkább Szabó Zsófi a Mokka műsorvezetőjeként

Szabó Zsófi 19 évesen kezdte karrierjét a csatorna Jóban Rosszban című napi sorozatában, most hosszú évek után tér vissza a TV2-re, ráadásul a március 8-án induló TV2 Klub nagykövete is ő lesz. Több műsorban is feltűnik majd, és nagyon sok terve van a jövőre nézve.

Elsősorban főállású anyukának tartom magam, ez tölti ki a mindennapjaimat, de rengeteg tervem van az idei évre, sokat fognak még látni a nézők.