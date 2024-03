Egy perc után hazazavartak egy sértődött nőt a Next Top Modelben - videó

Fotó: TV2

Merő Péter, ahogy mindenki a stúdióban, azonnal érezte, hogy kellemetlen a szituáció. "Negatív áradat van, amióta beléptél... megjössz és nagyon negatív érzést kapok folyamatosan, nekem ez nem kényelmes" - mondta. A műsorra jelentkező lány, aki egykor modell volt, még arról is beszélt kisfilmjében, hogy "ennyi idősen nem is akar barátkozni." Erre nem is lesz alkalma ebben a műsorban, nézze meg videón a jelenetet!