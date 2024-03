Egy szál bugyiban és neccharisnyában fotózták Kollányi Zsuzsit - kép

A háromgyerekes édesanya, Kollányi Zsuzsi szemmel láthatólag remekül érzi magát a bőrében annak ellenére, hogy tavaly elvált férjétől, majd másféléves kapcsolata is zátonyra futott a sztárséffel, Bóza Rolanddal, akiről kiderült, hogy súlyos beteg, már a műtéten is átesett azóta. A magánéleti kudarcok után az énekesnő újra boldog, gyerekeire és karrierjére koncentrál és ez meg is látszik rajta.

Régen mindenkinek meg akartam felelni, a férfiaknak, a barátoknak a kollégáknak.