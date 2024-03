Egy szál feszülős bodyban és harisnyában mutogatja hatalmas fogyását Paprika Dorina - kép

A drasztikus fogyása miatt testképzavara is lett, ezért sem elégedett az elért eredménnyel, családja pedig nagyon aggódik érte, hogy ne veszélyeztesse az egészségét. Nemrég barátjával is szakítottak, de Paprika Dorina tagadta, hogy harmadik fél, vagy a fogyása miatt döntöttek volna úgy, hogy külön utakon folytatják. A fiatal lány most hosszú posztban számolt be arról, hogyan indult a kálváriája, amihez egy igen merész fotót is mellékelt, melyen egy szál feszülős bodyban és harisnyában pózolt a kamerának.

Sokan vártátok már ezeket a posztokat, remélem, segít nektek is drága hölgyek, és erőt tudtok meríteni a történetemből. Először fogom teljes őszinteséggel elmesélni a történetemet, és itt hangsúlyoznám, hogy e sorokat nem a magamutogatás miatt írom le.



A kezdetleges problémám, a hirtelen felszedett 8,5 kg, illetve egy szimpla „egyszerű” felfázás után döntöttem úgy, hogy felkeresek egy nőgyógyászt. Egy szűrővizsgálaton estem át, és milyen jól is tettem… Kiderült, hogy cisztáim vannak a petefészkemben, ezt a betegséget policisztás petefészek szindrómának neveznek (PCOS).