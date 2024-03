Elfelejtett melltartót venni a teljesen nyitott blúz alá a színésznő - videó

A fiatal színésznőnek hamar sikerült levetkőznie a gyerekszerepet, folyamatosan kapja a filmszerepeket, de modellként is sok felkérést kap. A tett című sorozatból, valamint a Csókfülkéből is ismert színésznő most a párizsi divathéten mutatta meg bájait, ugyanis egy extrém rövid farmerszoknyában és egy teljesen nyitott farmeringben érkezett az eseményre. Joey King egyáltalán nem volt szégyellős, hogy bármelyik pillanatban túl sokat mutathat a melleiből, akár egy kisebb szellő is elég lett volna, elégedetten mutatta meg megújult külsejét a vörös szőnyegen is.