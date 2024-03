Elképesztő átváltozását szerelmes fotón mutatta meg Tóth Gabi

Büszke megújult külsejére Tóth Gabi, aki a jelek szerint nem bánta meg döntését, hogy hosszú barna póthajat rakatott fel magának. A változás döbbenetes, szinte felismerhetetlen az énekesnő, aki folyton képes a megújulásra. Tóth Gabi új külsejét először azok a szerencsések láthatták, akik ellátogattak a Tina Turner-emlékkoncertre, ahol ő maga is fellépett, ráadásul Tóth Andit váltotta a produkcióban.

Többen azt gondolták, hogy csak a koncert kedvéért váltott hajat, de úgy látszik, hogy saját maga miatt tette, és már egy ideig így is marad. Szemmel láthatóan nagyon élvezi az új stílusát, hiszen hol göndörítve, hol egyenesen hordja új frizuráját. Most újabb fotókon mutatta meg, ezúttal kiegyenesítve, az egyik képen Papp Máté Bence is feltűnik, ahogy épp öleli, csókolja az énekesnőt.