Elképesztő változás: harminc kilót fogyott Nádas György - videó

Hamarosan 62 éves lesz Nádas György, aki harminc évvel ezelőtti formáját nyerte vissza életmódváltásval. Az Erzsébet-díjas és Karinthy-gyűrűs magyar színész-humorista 2021 júliusban döntött úgy, hogy a hatvanadik születésnapjára újra formába hozza magát, ami sikerült is neki és azóta is tartja a formáját. Most a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában vendégeskedett, ahol elárulta, hogy milyen módszerek segítettek neki a fogyásban.

Az alapja az volt, hogy elkezdtek fájni a térdeim, a vérnyomásom nagyon magas volt, asztmás voltam.