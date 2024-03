Elköltözött a feleségétől Bódi Guszti

Történt egy komoly változás az életemben hónapokkal ezelőtt, és nem titok, hogy Adrival jelenleg külön vagyunk.

Ez most egy nehéz időszak mindannyiunk számára, de próbálok minél pozitívabban hozzáállni ahhoz, ami most velem történik. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a családom és barátaim mindenben támogatnak, a zene pedig a terápiám, amire a legnehezebb pillanatokban is támaszkodhatok. Az pedig, hogy mit hoz még a jövő, számomra is titok" – mondta a lapnak a fiatalabb Bódi Guszti.