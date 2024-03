Harminc éves lett Hegyes Berci, a Dancing with the Stars profi táncosa, amit a nagyobb buli mellett a barátnőjével kettesben is megünnepelt. Az Ázsia Express nagyon megerősítette a kapcsolatukat, amit hamarosan még szorosabbra fűznek.

Fannival nagyon jól megvagyunk. Sokat szoktunk utazgatni. Nagyon a társamra találtam Fanni személyében, nagyon szeretjük egymást.