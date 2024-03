Esküvőre készül Tápai Szabina

"Tesóm nagyon boldog volt,, nagyon örült nekünk. Miután megismertem Imit, akit már ő is ismert, mondta Szabina, hogy ő már évekkel ezelőtt mondta, hogy mennyire össze illenénk. Nagyon támogatta az egész kapcsolatot, sőt azt is, hogy én is férjhez megyek, mert nyilván a családomban ez mindig egy nagyon-nagyon várt pillanat volt" - kezdte Tápai Szabina húga a Borsnak, aki elmondta, hálás, hogy közeli és jó kapcsolatot ápolhat a családjával.

"Szabinával is nagyon szoros lett a kapcsolatunk, ami miatt nagyon hálás vagyok. Tényleg egy olyan ember számomra, akivel bármit megoszthatok. Jó testvérek vagyunk és ez is az Istennek a csodája.