Falatnyi bikiniben mutogatja magát Király Viktor felesége - képek

Mint írtuk, úgy tűnik, hogy helyre tudja hozni házasságát Király Viktor, akihez nemrég visszaköltözött felesége és kisfia. Az énekes mindent megtesz azért, hogy visszakapja Király-Virág Anitát, még kapcsolatuk válsága alatt is többször elutaztak együtt. Úgy tűnik, most is egy romantikus hétvégét töltenek el egy wellnesshotelben, ahonnan Király-Virág Anita szexi képpel jelentkezett a közösségi oldalán.

Király Viktor felesége ismét megmutatta irigylésre méltó alakját, és a hűvös, borult idő ellenére is kiment a szabadba egy szál bikiniben. Király-Virág Anita nem szégyellős típus, gyakran látni kihívó ruhákban, most egy világos bézs bikiniben pózolt a kamerának, mely nem igazán takart sokat a szexi üzeltasszony testéből. A képeket valószínűleg férje készítette róla, akivel nemrég elárulták, hogy mégsem válnak és igyekeznek megmenteni a házasságukat, valószínűleg ezért is utaznak el gyakrabban romantikus programokra, mint korábban. A képek között lapozhat: