Félmeztelenül sikítozott a Next Top Model Hungary csinos szereplője - videó

Mint írtuk, vasárnap este héttől jön a hazai verzió a TV2-re: az Egyesült Államokban 24 évadot megélt tehetségkutató valóságshow (America's Next Top Model) magyar kiadásában a modell jelölteknek hétről hétre nem mindennapi fotózásokon és divatbemutatókon kell bizonyítaniuk rátermettségüket. A versenybe szálló lányoknak szépségük mellett állóképességükre, szakmai elhivatottságukra, alázatos hozzáállásukra és alkalmazkodóképességükre is szükségük lesz, hogy meggyőzzék a Next Topmodel Hungary négytagú szakmai zsűrijét.

Az előzetes alapján nem minden nő bírta a megpróbáltatásokat, volt, aki sikítozva menekült: