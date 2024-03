Folytonos megaláztatásáról beszélt a TV2 sztárja

Semmiféle balesetről nincs szó szerencsére, csak nagyon fontos számomra az egészségem, mert bármit megvehetünk pénzért kivéve azt, hogy egészségesek legyünk.

Mostanában nagyon sok rossz hírt kaptam a közvetlen környezetemből, kiderült rákos betegség és haláleset is volt. Ezért próbálok nagyon odafigyelni magamra és minden lehetőséget megragadni, hogy szűrővizsgálatokon vegyek részt és mostanában ezért járok sok vérvételre is, most is ennek apropóján voltam kórházban" - magyarázta a TV2 sztárja, aki azt is elárulta, hogy van egy állandó betegsége, ami miatt rengeteg bántást kap a mindennapokban.