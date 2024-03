Gazdag vállalkozó lehet Lagzi Lajcsi lányának új barátja

Még 2022-ben merült fel, hogy a BSW nevezetű formáció tagja, Sziklai Mátyás vagyis Meklód rabolta el Lagzi Lajcsi lányának szívét, de nem erősítették meg, hogy valóban egy párt alkotnának. Galambos Boglárka akkor sejtelmesen csak annyit mondott, hogy ő tervezi a BSW fellépőruháit, nagyon jó a kapcsolatuk, de többet nem akart mondani a helyzetről.

Most úgy tűnik, hogy elég komoly kapcsolatban lehet egy milliárdos üzletemberrel, akivel egy ideje már titkolják a románcot. A fiatal divattervező azonban többször is mutat sokat sejtető, korlátozott ideig elérhető bejegyzéseket az Instagram-oldalán, melyek arról tanúskodnak, hogy új bartája elhalmozza minden jóval, rengeteg virágot és meglepetést kap tőle.

A Péter nevű férfi és Galambos Boglára nőnap alkalmából döntött úgy, hogy nyilvánosan is felvállalják a kapcsolatukat, ezért közös képet is mutattak a közösségi oldalaikon, melyhez az üzletember egy hosszas üzenetet is hagyott a lánynak.