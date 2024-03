G.w.M megszólalt Kulcsár Edina terhességéről

"Igen, jön a második kisfiam. Ez volt az álmom, hogy két fiam legyen. Ezzel egyidőben megérkeztek a nagyon okos, megmondó emberek is, akik egy gyermekáldásról is tudnak negatív véleményt alkotni. Ezeket az embereket nagyon sajnálom, mert ez pontosan tükörkép arra, hogy milyen szinten tart az életük, az érzelmi intelligenciájuk. Amikor kijöttek ezek a hírek, hogy én pszichiátrián vagyok, meg megvertem Edinát, egyébként is nagyon boldogok vagyunk, de nyilván akkor kimondottan boldogok voltunk. Szóval ennyire lehet adni ezekre a kamu, álszent hírekre. Akik ilyen helyzetben is tudnak negatívan vélekedni, azok nézzenek magukba. Az irigyeknek csók és ölelés" - fejtette ki a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, melyet korlátozott ideig itt tud megtekinteni.