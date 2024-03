Gyászolnak a magyar sztárok

A Bors és a Ripost szerint is Szabó Reni fodrász és stylist halt meg, aki rengeteg sztárral dolgozott együtt, olyan produkciókban is közreműködött, mint a Sztárban sztár vagy újabban a Next Top Model Hungary.

A ValMar tagjainak is készítette a frizuráját, Valkusz Milán Instagram-sztoriban emlékezett rá – miközben Nagy Adri vagy Hajas László Tolvai Reni bejegyzésére reagált szomorú emojikkal.