Hajas László szívszorító hírt jelentett be a TV2 munkatársának haláláról

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, meghalt Szabó Renáta fodrász, akit a hazai sztárvilágon belül rengetegen ismertek és szerettek. Rengeteg hazai színész, énekes, műsorvezető búcsúzott tőle a közösségi oldalán. Olyan szuperprodukciókban dolgozott, mint a Sztárban Sztár, vagy a Dancing with the Stars, kedd reggel is a Next Top Model Hungary sajtóeseményén készítette volna a bejutott lányok frizuráját, de már hiába várták.

Kiss Márk, a TV2 stylistja később elárulta, hogy öngyilkos lett a fiatal lány.