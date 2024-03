Hamarosan indul a TV2 Klub, melynek nagykövete Szabó Zsófi

Újdonságok várják a gyerekeket márciustól a TV2 Kids csatornán. És egy igazi szenzáció: digitálisan megújult formában lesz látható márciustól a Hupikék törpikék! Ez azt jelenti, hogy minden képkockát újra rajzoltak, a képarányhoz kiegészítették a hátteret, azaz az eredeti mesét „HD-sítették”. Akik ismerik és szeretik Törpilla és barátai történetét, azt fogják érzékelni, hogy élesebbek a képek, aprólékosabbak a rajzok, egy szóval feltűnő lesz a különbség!



Március 4-től új sorozat indul a TV2 Kidsen: jön a Babi kávézója minden hétköznap 16:30-kor. Az amerikai–ír televíziós 3D-s számítógépes animációs fantasy sorozat főszereplője Babi, egy ifjú tündér, aki egy kávézót nyit három barátja és testvére segítségével. Babi riválisa, Rebarbara azonban folyton galibát okoz a kis csapatnak.



A Mancs őrjárat sorozat premier évada (X.) is hamarosan érkezik a csatornára. Addig is a sorozathoz kapcsolódó egész estés mozifilmet március 9-én szombaton 20 órakor láthatják a gyerekek ’Mancs őrjárat: A film’ címmel. Előtte három Mancs őrjárat különkiadás is lesz: 17:15-kor Mancs őrjárat – Szuperkutyik, 18:00-kor Mancs őrjárat: Vigyázz, kész, mancs! és Mancs Őrjárat: Repülős mentőakció 19.05-kor.

A tavaszi szünet időszakára és a húsvéti ünnepekre szintén érkeznek új mesék, a legnagyobb kedvencek pedig továbbra is reklámmegszakítás nélkül várják a kicsiket és nagyokat.



Az autók szerelmeseinek is érdemes márciusban bekapcsolni a televíziót. A Spíler1-re országos televíziós premierként érkezik A csodaautók titkai (Secrets of the Supercars). Március 19-től minden hétköznap 18:00-tól dupla részek kerülnek képernyőre a dokumentum-sorozatból, amelyben a világ leggyorsabb és leglenyűgözőbb autóit ismerhetjük meg.



Március 20-tól szintén először itt látható a díjnyertes The Grand Tour – A nagy túra második évada, amit majd sorban követnek az újabb és újabb szezonok.