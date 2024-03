2022-ben nyerte meg az Exatlon All Star évadának 15 millió forintos fődíját Szente Gréti, aki akkoriban még csak 22 éves volt. A fiatal lány azóta magánéletére és tanulmányaira koncentrált, aminek most meg is lett az eredménye.

Szente Gréti büszkén újságolta a közösségi oldalán a nagy hírt, miszerint lediplomázott. Az Exatlon egykori győztese a diplomaosztójáról mutatott fotókat a követőinek, melyek talárban látható, miközben diplomáját tartja a kezében. A 24 éves lány bejegyzéséből kideröl, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett pénzügy és számvitel szakon, de azt egyelőre nem árulta el, hogy ezen a területen szeretne-e elhelyezkedni a jövőben. Közgazdász lettem