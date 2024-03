Hatalmas titkot árult el a Next Top Model Hungary két versenyzője - videó

Vasárnap indult el a Next Top Model Hungary a TV2 műsorán. A nézők láthatták, hogy már az első adás is tartogatott számukra megrázó pillanatokat, ugyanis míg az egyik lánynak fel kellett adnia a versenyt, a másikat hazaküldték. Papp Gabi és Jávori Lili is bejutottak a legjobb 16 versenyző közé, akik elárultak néhány titkot a műsorról.

Vágólapra másolva!

Vasárnap elindult a TV2 műsorán a Next Top Model Hungary, ahol hétről hétre bizonyítják a versenyzők, hogy szépségükön felül rátermettségükkel is bizonyítsák, hogy mennyire elhivatottak a modellszakma iránt. Már az első részben is rengeteg drámának lehettek szemtanúi a nézők: az egyik lánynak fel kellett adnia a versenyt, valamint hazazavartak egy sértődött nőt mindössze egy perc után. Papp Gabi és Jávori Lili bejutott a legjobb 16 versenyző közé, és tapasztalataikról meséltek a Mokka műsorában.

"Én nagyon izgultam. Nagyon vártam, hogy lássam a zsűrit. Látva a lányokat erős mezőnyre számíthattunk. Stresszes volt a lépcsőre levonulás, ráadásul nagyon hideg is volt. Szerintem jól vettük az akadályokat, és még azok is, akik kiestek. Emberen felül teljesítettek ők is" - kezdte Papp Gabi. Jávori Lili bevallotta, hogy Tombor Zoltán volt az a zsűritag, akitől a legjobban tartott, emiatt pedig még jobban eluralkodott rajta az izgatottság.

"Ő volt az a személy, akitől tartottam. Ő volt az egyetlen, aki nem feltétlenül akart nekem igent szavazni. Rettentően izgultam én is. Oda kiállni a zsűri elé, szimpatikus, bájos legyél, de közben magabiztos is.... Ezt az egyensúlyt megtalálni rettentő nehéz volt ott" - vallotta be.

Hozzátette: a műsor alatt nem engedte, hogy az emberi kapcsolatai befolyásolják őt. Papp Gabi a lányok közül a legidősebb, ezért úgy érezte a kora bizonyos értelemben hátráltatja is őt. "Én vagyok a legidősebb, van kislányom, és tetoválásom is. Izgultam miatta azért. Én régebben modellkedtem, míg a lányok mindennap ezt csinálják. Elég nyitott szerencsére a modell szakma, mégis volt bennem egy kis félsz. Nem modellkedtem még Magyarországon, és nem tudtam mi az, ami itt szükséges.

Elnézve a lányokat mindenki fiatal, gyönyörű" - fejtette ki. Elárulta azt is, hogy kislánya nehezen viselte, hogy távol volt tőle, de nagyon büszke rá.