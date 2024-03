Mint ismert, elindult a TV2-n a Házasság első látásra című műsor, amelyben a szereplők látatlanban, rögtön az első találkozáskor anyakönyvvezető elé állnak, hogy összeházasodjanak a pszichológus szakértők által kiválasztott párjukkal.

Az első adásban tűnt fel Góbi Hilda is, akinek azonban láthatóan egyáltalán nem tetszett a számára kijelölt Laci, az oltár előtt elsuttogott pár mondat alatt ráadásul azon is kiborult, hogy a férfinak van gyereke, illetve, hogy nem Budapesten lakik, ráadásul a hosszú szakálla is zavarta.