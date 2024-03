Házasságáról és a pénzről beszélt G.W.M

- válaszolta G.w.M.

Én világ életemben magamnak zenéltem, azt hiszem, hogy ez a sikerem kulcsa is. Nem akartam megfelelni senkinek, a YouTube csatornámon voltam aktív és vagyok ma is, és az tökéletesen elégnek is bizonyul. A koncertjeim a kezdetek óta teltházasok, harmincnál több platinalemezem van, ebből több ötszörös és hatszoros platina is. A dalaimnak több tízmilliós letöltései vannak. Nem volt szükségem senkire, hogy még több elérésem legyen.

De mégis így alakult, hiszen megérkezett Kulcsár Edina az életébe, aki szintén a legsikeresebb influenszerek egyike. A Ripost G.w.M-től megkérdezte, hogy körülbelül mennyi bevételük származhat az iszonyatos elérésüknek köszönhetően?