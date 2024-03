Hihetetlen: Bodrogi Gyulát kirúgták - videó

Bodrogi Gyula, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának tagja sokáig matematika tanárnak készült, a néptáncban is bizonyította tehetségét, végül a színészet lett a hivatása.

1954-ben felvételizett a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, ahol 1958-ban szerzett diplomát. A 4 év alatt 17 fegyelmit kapott, ráadásul az intézményből is kirúgták. Az egyik órán egy nyugati filmet vetítettek a tanulóknak, azonban a színész tanoncokat nem engedték be. A történtekről most először mesélt Bodrogi Gyula.