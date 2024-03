Hova tűnt Berki Mazsi?

Sok magyar sztár már a karácsonyt és a szilvesztert is melegebb országokban ünnepelte, de vannak, akik februárban, márciusban is egzotikus úti célokat keresnek és ha tehetik, elmenekülnek a hideg elől. Berki Mazsit most épp Thaiföldre vitte a gazdag barátja, Pirner Alma a napokban érkezett meg Balira, de több luxusúttal kezdte az évet Rubint Réka és Rácz-Gyuricza Dóra is. Nézze meg a sztárokat szexi, bikinis képeiken!

Berki Mazsi Berki Mazsi még haza sem ért Amerikából, februárban újra elutazott gazdag barátjával. Szinte már követhetetlen, hogy az özvegy éppen merre jár, de nem sokat tartózkodik itthon az utóbbi időben. Ezúttal Thaiföldre utaztak, amivel gyorsan el is dicsekedett a közösségi oldalán, ahova folyamatosan újabb képeket tesz fel magáról.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Berki Renáta (@berkimazsi) által megosztott bejegyzés Pirner Alma Pirner Alma imád utazni, télen is előszeretettel repül valami meleg, napos helyre. Idén sem tett másként, a napokban Baliról jelentkezett egy szexi, bikinis képpel.

"Azt mondta ma a túravezetőnk, aki Beduin Sejk, hogy mindent ami ma történt, azt a sivatagban magunk mögött hagyjuk és a holnap mindig új lehetőséget és csodás új energiákat hoz Így élnek ők … és annyira boldog vagyok, mert én is épp így élek! Csodálatos volt a mai napunk! Csodálatos!" - írta Rubint Réka az egyik albuma mellett. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Réka Schobert (@rekarubint) által megosztott bejegyzés